Războiul din Orientul Mijlociu poate scumpi din nou creditele europenilor. BCE ia în calcul o nouă creștere a dobânzilor

Publicat 16 iul. 2026, 08:47 Sursă Realitatea.net

Noile confruntări dintre Statele Unite și Iran, împreună cu scumpirea accentuată a petrolului, au readus în discuție politica de dobânzi a Băncii Centrale Europene. Decizia urmează să fie anunțată săptămâna viitoare, iar investitorii își reevaluează așteptările înaintea ședinței de politică monetară din 22 iulie.

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