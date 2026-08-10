Măsuri de sprijin pentru fermieri și transportatori. Carburantul ar putea fi achitat în rate

Scris de Iulian Budusan Publicat: 10 aug. 2026, 13:33

Gură de aer pentru companiile afectate de scumpirile din energie: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru ÎMM-uri (FNGCIMM) a lansat un proiect ce le va permite transportatorilor și fermierilor să achiziționeze carburant prin linii de credit dedicate. În cadrul acestei scheme, statul va garanta o parte semnificativă din împrumuturile bancare contractate pentru aprovizionarea cu benzină și motorină.

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