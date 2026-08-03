Decizie nefavorabilă pentru Diana Șoșoacă la Tribunalul UE. Suspendarea ridicării imunității, respinsă

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 aug. 2026, 16:22

Tribunalul Uniunii Europene a respins cererea formulată de eurodeputata Diana Iovanovici Șoșoacă prin care aceasta solicita suspendarea efectelor deciziei Parlamentului European de ridicare parțială a imunității sale parlamentare.

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