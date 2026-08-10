Cupolă de foc peste România. Cod portocaliu și Cod galben de temperaturi extrem de ridicate în mare parte din țară-HĂRȚI

Publicat 10 aug. 2026, 10:35 Sursă Realitatea.Net

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atenționare Cod portocaliu și Cod galben de temperaturile extrem de ridicate, care pot ajunge până la 39 de grade Celsius, precum și nopți tropicale, valabile până miercuri.

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