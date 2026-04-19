Grâul se scumpește din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Grâul se scumpește pe piețele internaționale. Creșterea este determinată de vremea nefavorabilă și de reducerea aprovizionării cu îngrășăminte, pe fondul conflictului din Iran.

Se scumpește grâul din cauza războiului

Cotaţiile de grâu sunt pe cale să înregistreze cel mai mare avans săptămânal din ultimele două luni, pe fondul îngrijorărilor legate de condiţiile meteo nefavorabile şi de reducerea aprovizionării cu îngrăşăminte ca efect al conflictului din Iran.

Perturbările din strâmtoarea Ormuz, esenţială pentru transportul de energie şi inputuri agricole, au afectat pieţele globale, iar contractele de grâu de la Chicago sunt pe cale să crească cu aproximativ 5% în această săptămână, atingând niveluri apropiate de maximele din 2024.

În acelaşi timp, seceta afectează regiuni cheie de producţie din SUA, Australia, zona Mării Negre şi Europa, reducând perspectivele de recoltă.

Analiştii atrag atenţia că lipsa îngrăşămintelor pot duce la lucruri care nu au mai fost văzute în agricultură până în acest moment.

Tendinţa de creştere a preţurilor ar putea continua dacă problemele de producţie persistă.