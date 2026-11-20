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Actualitate· 1 min citire
Un bărbat a fost găsit mort în bazinul unui Aqua Park aflat în construcție, la Buzău. Poliția a deschis o anchetă
Mașină de poliție
Publicat20 nov. 2026, 09:47
SursăRealitatea.net
Descoperire șocantă, vineri dimineață, pe șantierul viitorului Aqua Park din municipiul Buzău. Un bărbat de aproximativ 60 de ani a fost găsit fără viață într-unul dintre bazinele complexului aflat în construcție. Pompierii de la ISU Buzău au fost solicitați să intervină, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care acesta și-a pierdut viața.
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