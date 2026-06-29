Facturile românilor vor exploda. România are cel mai scump curent electric din UE

Publicat 29 iun. 2026, 23:59 Sursă Realitate Plus

Canicula aduce facturi uriașe la energie electrică nu doar pentru că, în zilele toride, consumul crește, ci și pentru că România plătește de câteva zile cele mai mari prețuri la nivel european pentru energia electrică. Ne confruntăm cu tarife mai ridicate decât toate celelalte state din UE atunci când vine vorba de curent. Specialiștii avertizează că principala problemă este lipsa sistemelor de stocare a energiei produse în timpul zilei.

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