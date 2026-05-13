Tragedie rutieră în Vrancea: doi tineri au murit carbonizați
FOTO: Arhivă
Un accident grav a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, pe DJ 205C, în comuna Vârteșcoiu, județul Vrancea.
Potrivit informațiilor transmise de IPJ Vrancea, un tânăr de 22 de ani din Focșani, aflat la volanul unui autoturism în care se mai aflau trei persoane, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum. Șoferul a pierdut controlul direcției, iar mașina a intrat într-un cap de pod, după care a fost cuprinsă de flăcări.
În urma impactului, conducătorul auto și pasagera din dreapta față, o tânără de 20 de ani, tot din Focșani, au murit carbonizați.
Ceilalți doi pasageri, un tânăr de 20 de ani și o tânără de 19 ani, au reușit să se autoevacueze și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.
Polițiștii continuă cercetările pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, principala cauză indicată fiind viteza excesivă.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 08:38 - B9, cel mai important summit, măsuri de securitate fără precedent. Lideri-cheie apropiați de Trump, prezenți la București
- 08:31 - O artistă din Italia a învins IKEA în instanță! Compania, obligată să plătească despăgubiri pentru folosirea unui desen fără acord
- 08:02 - Mesaje complet diferite despre războiul din Ucraina: Trump vorbește despre pace, Zelenski se teme de o nouă ofensivă rusă
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News