Fenomenul David Popovici! Românul a spulberat concurența și a zdrobit recordul Europenelor

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 aug. 2026, 21:43

David Popovici a oferit o nouă demonstrație de forță la Campionatele Europene de natație de la Paris și s-a calificat spectaculos în finala probei de 100 de metri liber.

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