Siteul și aplicațiile de la cadastru sunt parțial funcțional, după aproape o lună de la atacul cibernetic masiv

La aproape o lună de la atacul cibernetic fără prcedent, aplicația E-Terra a celor de la Agenția pentru Cadastru și Publictate Imobiliară (ANCPI) a fost repornită. Însă, nu total, ci în primă fază doar pentru personalul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), oficiilor teritoriale (OCPI) și notarilor publici.
Repornirea aplicației are loc în urma unei serii de teste tehnice riguroase efectuate de specialiști. În schimb, celelalte platforme online ale ANCPI dedicate publicului larg vor rămâne temporar oprite, urmând să fie repuse în funcțiune treptat, după notificări prealabile.
Pentru a preveni supraîncărcarea sistemului și formarea unor blocaje majore, prima zi de funcționare a fost rezervată exclusiv procesării actelor acumulate în perioada de indisponibilitate.
Personalul OCPI lucrează prioritar la înregistrarea cererilor primite prin poștă sau curier, în timp ce notarii publici au primit undă verde pentru a introduce dosarele instrumentate pe durata avariei. Ca măsură administrativă de siguranță, în prima zi de la repornire nu se vor putea solicita extrase de carte funciară pentru autentificare sau informare.
Când își vor putea relua activitatea cadastriștii și executorii
Accesul în aplicație va fi extins începând de miercuri, 12 august, de la ora 08:30. Din acel moment, e-Terra va deveni accesibilă și pentru celelalte categorii de profesioniști autorizați:
Persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru;
Experții tehnici-judiciari;
Executorii judecătorești.
Pentru a asigura o tranziție lină, ANCPI a pus la dispoziția acestor utilizatori ghiduri practice și materiale video explicative, organizând totodată sesiuni de instruire pentru proprii angajați.
Rangul actelor și cele 94.000 de cereri restante sunt protejate prin lege
Una dintre principalele preocupări legate de oprirea sistemului a fost siguranța juridică a tranzacțiilor. ANCPI dă asigurări ferme că rangul tuturor cererilor și actelor notariale este complet protejat.
Pentru cele aproximativ 94.000 de cereri aflate în lucru în momentul producerii incidentului, termenele legale au fost prelungite prin decizie internă. Toate solicitările depuse fizic sau prin poștă pe durata întreruperii au fost înregistrate cu data și ora exacte ale primirii, fiind introduse în e-Terra cu păstrarea strictă a priorității lor. În plus, valabilitatea extraselor de carte funciară emise anterior a fost extinsă automat cu numărul de zile în care sistemul a fost nefuncțional.
Sistemul s-a mutat în Cloudul Guvernamental: Posibile întârzieri și documente temporar inaccesibile
Echipa tehnică a ANCPI a anunțat că e-Terra rulează în prezent pe infrastructura Cloudului Guvernamental, o arhitectură tehnică net superioară celei vechi. Totuși, din cauza volumului uriaș de date și a numărului mare de accesări simultane, în primele zile pot apărea timpi de răspuns mai mari decât de obicei.
De asemenea, unele fișiere în format PDF pot fi temporar indisponibile, procesul de transfer al datelor către noul cloud fiind încă în desfășurare. Reprezentanții instituției subliniază că nu se pune problema pierderii sau ștergerii vreunui document.
Sistemul este monitorizat permanent în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Cyberint, pentru remedierea în timp real a oricăror disfuncționalități.
Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor și pentru a oferi informații privind reluarea activității aplicației e-Terra, ANCPI pune la dispoziția acestora linii telefonice dedicate de Call Center.
Informații și suport pot fi obținute la următoarele numere de telefon:
0749012525 0749016331 0735 950 582
Liniile de Call Center sunt destinate furnizării de informații și îndrumării utilizatorilor cu privire la accesarea și utilizarea aplicației e-Terra, precum și la eventualele situații întâmpinate în procesul de reluare a activității.
ANCPI recomandă utilizatorilor să consulte, înainte de apelarea Call Center-ului, manualele de utilizare și materialele video cu instrucțiuni puse la dispoziție pentru e-Terra.