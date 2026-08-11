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20:55 – Ediție explozivă Culisele Statului Paralel. Anca Alexandrescu îi demască pe cei care au creat dezastrul din Energetică

Realitatea de Buzau
Scris deRealitatea de Buzau
Publicat11 aug. 2026, 16:25
SursăRealitatea.net

Cad măștile, diseară de la 20 si 55 de minute! Bolojan a preluat Ministerul Energiei. Rezultatul? Zero. A declarat stare de alertă, a dat comunicate — și a fugit de întrebări. Rezultatul: riscul să rămânem pe întuneric după ce au început operațiunile pentru oprirea reactorului 2 de la Cernavodă.

Treaba murdară a lăsat-o pe umerii controversatului Bușoi, omul din umbră care liniștește populația cu vorbe, în timp ce sistemul stă să cadă.

Și pe plan politic? Guvern demis, interimate expirate, parlamentari în vacanță. Iar Bolojan? Dă vina pe toată lumea — numai pe el, nu. Cine a băgat România în criza asta? Cum pasează șmecherii vina de la unii la alții, câți bani vor da românii pentru această criză, cum au distrus securitatea energetică a țării, ce au ascuns, aflați în această seară de la Anca ALexandrescu care va fi într-o confruntare explozivă cu toți foștii miniștri ai energiei, la „Culisele Statului Paralel”.

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