Advertising
Actualitate· 2 min citire
Cutremurele din Venezuela au provocat pagube de aproape 20 de miliarde de dolari. Reconstrucția ar putea costa de două ori mai mult
Venezuela
Publicat24 iul. 2026, 10:57
SursăRealitatea.net
Pagubele provocate de cele două cutremure care au lovit Venezuela în luna iunie sunt estimate la aproximativ 20 de miliarde de dolari, potrivit unei evaluări preliminare publicate de Banca Mondială. Instituția avertizează că refacerea țării va fi dificilă fără investiții rapide și consistente.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 12:16Alertă hidrologică. Risc de viituri pe râuri din șapte județe, până vineri noapte
- 12:13Atac masiv al Rusiei. Kievul, lovit de rachete balistice în plină zi
- 11:28Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după ce o dronă a fost doborâtă de un pilot F-16:”Zona era nelocuită” -VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News