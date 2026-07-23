Alertă aeriană în Sulina. Două avioane F-16 și un elicopter Puma au fost ridicate de la sol

Publicat 23 iul. 2026, 14:54 Sursă Realitatea.Net

Alertă aeriană în județul Tulcea. MApN a ridicat joi două avioane F-16 și un elicopter Puma după detectarea unor semnale radar la est de Sulina. Autoritățile au activat procedurile de intervenție și au transmis un mesaj RO-Alert populației din judej.

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