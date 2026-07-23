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Alertă aeriană în Sulina. Două avioane F-16 și un elicopter Puma au fost ridicate de la sol

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Buzau
Scris deRealitatea de Buzau
Publicat23 iul. 2026, 14:54
SursăRealitatea.Net

Alertă aeriană în județul Tulcea. MApN a ridicat joi două avioane F-16 și un elicopter Puma după detectarea unor semnale radar la est de Sulina. Autoritățile au activat procedurile de intervenție și au transmis un mesaj RO-Alert populației din judej.

”Două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, sub comandă NATO, și un elicopter PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române, au decolat la ora 12.24, respectiv 12.36”, a transmis MApN printr-un comunicat de presă.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind trimis un mesaj RO-Alert la ora 12.17.   

Potrivit reprezentanților MApN, în urma survolării zonei unde au fost detectate semnalele, piloții nu au confirmat prezența vreunei țintei aeriene, nici vizual, nici pe radarele de bord, motiv pentru care alerta aeriană a încetat la ora 13.29.

”MApN monitorizează permanent situația aeriană și informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente, menținând permanent legătura cu acestea”, a menționat sursa ciată.


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