Advertising
Actualitate· 1 min citire
Atacuri rusești cu drone lângă granița României. Elicopter Puma ridicat de la sol: s-a emis RO-ALERT
Elicopter Puma MApN
Publicat26 iun. 2026, 07:46
Sursărealitatea.net
Federația Rusă a lansat, în noaptea de 25 spre 26 iunie, o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina. Atacurile au avut loc în apropierea frontierei fluviale cu România, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:35Zelenski anunță lovituri la sute de kilometri în Rusia: Ucraina a atacat un depozit de petrol și două rafinării
- 13:10Circulație oprită pe Podul Prieteniei sâmbătă: care este motivul și cât vor dura restricțiile
- 12:31Exclusiv la „Culisele Statului Paralel”: Călin Georgescu, față în față cu Anca Alexandrescu, duminică de la 20:55
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News