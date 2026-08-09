Alertă pe Vârful Moldoveanu. Un bărbat de 80 de ani a dispărut în timpul coborârii

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 aug. 2026, 12:16

Un bărbat de 80 de ani a fost salvat după o operațiune de căutare care a durat opt ore pe traseul spre Vârful Moldoveanu. Turistul se despărțise de grup și, încercând să coboare singur, a ajuns pe un traseu greșit.

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