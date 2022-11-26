Victorie în ultima secundă pentru HC Buzău 2012

HC Buzău - CSU din Suceava 24-23

Sâmbătă seara, de la 18:00, HC Buzău 2012 a disputat în Sala Sporturilor ”Romeo Iamandi” din Buzău, partida contând pentru etapa a 13-a a Ligii Zimbrilor, ultima a turului, împotriva echipei CSU din Suceava care, înaintea partidei de astăzi avea un punct avantaj în fața echipei din Buzău. Buzoienii s-au impus la limită, 24-23 (10-11)

Oaspeții au părut să domine prima repriză, când au deschis scorul și au avut 1-3. Buzăul a egalat la 3 în minutul 12, și la 5 în minutul 15. dar nu au trecut niciodată la conducere. Suceava a intrat în avantaj de un gol la pauză, scor 10-11, asta și din cauza ratării de la 7 metri a lui Anton.

Buzoienii au preluat conducerea în minutul 34, după golul marcat de Juskenas, și s-au distanțat la 4 goluri în minutul 40, 16-12. Suceava a revenit și a egalat la 17 în minutul 48, și chiar au preluat conducerea, 18-19. În minutul 52 CSU din Suceava conducea, scor 19-20. Mitrovic a marcat de două ori și a readus Buzăul în avantaj, iar în minutul 58, după două goluri ale lui Dumitrana, Buzăul conducea cu două goluri, 23-21. Oaspeții au egalat, dar HC Buzău a reușit să obțină victoria în ultima secundă de joc, printr-o lovitură de la 7 metri transformată de Juskenas.

Pentru HC Buzău: Dumitrana Zamfir – Zavenica – 3 goluri, Stroe Petru – 1 gol, Mironescu Liviu – 5 goluri, Juskenas Lukas – 6 goluri, Abdoulah Mane – 2 goluri, Mitrovic Luka – 4 goluri, Anton Mihai – 3 goluri.

În urma partidei de astăzi HC Buzău 2012 se situează pe locul 9 în clasament, cu un total de 16 puncte. HC Buzău 2012 va disputa etapa cu numărul 14 în deplasare, sâmbătă 03 decembrie, împotriva campionilor de la CS Dinamo București.

