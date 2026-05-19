Moment emoționant pentru Neymar: a plâns după ce și-a auzit numele pe lista Braziliei pentru Mondial

Neymar a avut o reacție extrem de emoționantă după ce a aflat că va face parte din lotul Brazilia pentru Cupa Mondială din 2026.

Atacantul brazilian, aflat alături de familie și apropiați în momentul anunțului făcut de selecționerul Carlo Ancelotti, nu și-a putut stăpâni lacrimile atunci când și-a auzit numele printre jucătorii convocați pentru turneul final.

În imaginile publicate ulterior pe rețelele sociale și pe YouTube, Neymar apare vizibil copleșit de emoție, ridicând brațele și acoperindu-și fața cu mâinile înainte de a izbucni în plâns. Partenera sa, Bruna Biancardi, și ceilalți apropiați l-au îmbrățișat și felicitat imediat după anunț.

Fotbalistul a descris momentul drept „una dintre cele mai emoționante și fericite zile” din viața sa.

Convocarea marchează revenirea lui Neymar la naționala Braziliei după o absență de peste doi ani și vine după o perioadă dificilă, în care jucătorul a luptat pentru a reveni la un nivel competitiv.

Selecționerul Carlo Ancelotti a confirmat oficial includerea starului brazilian în lotul pentru Cupa Mondială din 2026, competiție care va fi găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada.

Pentru Neymar, acesta va fi al patrulea turneu final de Cupă Mondială din carieră, după edițiile din 2014, 2018 și 2022. Golgheterul all-time al Braziliei, cu 79 de goluri în 128 de selecții, a fost aplaudat îndelung și de publicul prezent la evenimentul organizat în Rio de Janeiro.