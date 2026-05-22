Un jucător de bază de la CFR Cluj e aproape de Rapid
Mohammed Kamara ar putea pleca de la CFR Cluj în această vară și este aproape de un acord cu Rapid, formație din play-off-ul Superligii.
Giuleștenii pregătesc reconstrucția lotului pentru sezonul următor, iar extrema stângă liberiană ar putea deveni una dintre primele mutări importante ale noii administrații.
Kamara a ajuns la CFR Cluj în vara anului 2024, după despărțirea de Hapoel Haifa, fiind prezentat atunci ca un jucător ofensiv cu experiență internațională, acumulată în campionate precum cele din Israel, Turcia, Kazakhstan, SUA și Germania.
Totuși, posibila mutare ridică și semne de întrebare, în special din cauza problemelor medicale. Fotbalistul a suferit o fractură la glezna stângă în iulie 2025, într-un meci european cu Paksi, accidentare care l-a ținut departe de teren o perioadă lungă.
Rapid mizează pe viteza și experiența lui, dar transferul nu este încă oficializat, clubul analizând toate detaliile înainte de decizia finală.
