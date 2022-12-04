SCM Gloria Buzău a pierdut la 3 goluri diferență manșa tur din turul 3 al Ligii Europene, cu Motherson Mosonmagyarovari KC

4 dec. 2022, 21:59
Calificarea se joacă săptămâna viitoare, la Buzău

Sâmbătă după amiază, SCM Gloria Buzău a jucat în deplasare meciul tur cu Motherson Mosonmagyarovari KC, din Ungaria, în turul 3 al Ligii Europene la handbal feminin. Unguroaicele au câștigat cu 29-26 (16-12), iar fetele lui Adrian Chiruț păstrează șanse de calificare în grupe pentru meciul retur. 

Buzăul a început bine și a marcat primele două goluri ale peciului prin Iuganu și Petrovic. De la 3-5 în minutul 8, gazdele au marcat 4 goluri la rând și au preluat conducerea, 7-5 în minutul 14. SCM Gloria a mai egalat de două ori, la 7 și la 8, dar până la pauză echipa din Ungaria s-a despins la 4 goluri, scor 16-12.

În repriza a doua primele care au marcat au fost handbalistele de la Motherson Mosonmagyarovari KC, iar în minutul 40 diferența a ajuns la 7 goluri în favoarea gazdelor, scor 21-14. În minutul 49 Petrovic a marcat pentru 22-19, însă echipa gazdă a temperat elanul Gloriei și s-a distanțat la 6 goluri, 26-20, 27-21. În minutul 58 Gloria a redus handicapul la două goluri, după reușita Mădălinei Zamfirescu, scor 27-25. Motherson Mosonmagyarovari KC a marcat apoi de două ori și ultimul gol al meciului a fost marcat de Blazevic, cu 26 secunde înaintea finalului de meci.

Pentru SCM Gloria Buzău au marcat: Ilyina - 7 goluri, Iuganu -5, Zamfirescu -4, Petrovic -3, Moroianu -2, Blazevic -2, Keita -2, Burlachenko -1. Kelemen a avut 9 intervenții reușite, iar Batinovici a avut 5 parade.

