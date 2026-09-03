Neluțu Varga primește o veste cumplită! Fiul patronului de la CFR Cluj, vizat într-un dosar DNA

Probleme în familia Varga! Andrei, fiul lui Neluțu, patron la CFR Cluj, vizat într-un dosar DNA
Andrei Varga, fiul lui Neluțu Varga, încă acționar la clubul de fotbal CFR Cluj, e vizat într-un dosar de luare de mită anchetat de Direcția Națională Anticorupție (DNA).
Potrivit Știripesurse.ro și Mediafax.ro, principalul vizat din cadrul dosarului este Dacian Ion Crainic, fost director al Oficiului Județean de Poștă Timiș și fost manager al Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel. Însă, Mediafax.ro susține că Andrei Varga are și el calitatea de suspect la dosar.
Probleme în familia Varga! Andrei, fiul lui Neluțu, patron la CFR Cluj, vizat într-un dosar DNA
Nelu Varga, care se gândește tot mai serios să renunțe la calitatea de finanțator la CFR Cluj, în eventualitatea în care va obține un preț bun pentru acțiunile sale, are parte de noi probleme.
Potrivit Știripesurse.ro, procurorii DNA au deschis un dosar privind presupuse fapte de corupție, luare de mită mai precis, în care principalul acuzat este Dacian Ion Crainic, fost director al Oficiului Județean de Poștă Timiș și fost manager al Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel.
Pe parcursul zilei de miercuri, 2 septembrie, procurorii DNA au efectuat mai multe percheziții la sediul Administrației Finanțelor Publice din Timișoara și au verificat inclusiv birourile Inspecției Fiscale, de unde au ridicat mai multe documente, informează sursa citată.
Crainic a fost ridicat deja de autorități și transportat la sediul DNA de la București pentru a fi audiat.
Despre subiect au scris și jurnaliștii de la Mediafax.ro, care au confirmat informațiile prezentate mai sus și, în plus, au venit cu un detaliu neașteptat.
„Printre persoanele vizate în anchetă s-ar afla și Andrei Varga, fiul omului de afaceri Neluțu Varga, potrivit unor surse judiciare”, notează Mediafax.