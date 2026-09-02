Polonia – România: câte bilete au primit fanii români și cât costă un tichet

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 2 sept. 2026, 18:13

Fanii români vor avea la dispoziție 2.750 de bilete pentru meciul Polonia – România, programat pe 2 octombrie, la Varșovia. Un tichet costă 225 de lei, iar vânzarea online începe joi, 3 septembrie, în jurul prânzului.

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