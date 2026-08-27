Italia pregătește un nou ajutor militar pentru Ucraina. Meloni ar urma să trimită sisteme SAMP/T și rachete Aster 30

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 27 aug. 2026, 14:35

Guvernul Giorgia Meloni pregătește un nou pachet de sprijin militar pentru Ucraina, care ar urma să fie formalizat până în octombrie 2026. Planul include sisteme antiaeriene SAMP/T NG, rachete interceptoare Aster 30 și radare de mare distanță, într-un proiect dezvoltat împreună cu Franța.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre italiaucrainarusia razboi