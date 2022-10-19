Gloria Buzău reușește un meci bun cu FC Botoșani, însă pierde pe teren propriu cu scorul de 0-1

Gloria Buzău - FC Botoșani 0-1 (0-0)

Gloria Buzău a pierdut miercuri după amiază, pe teren propriu, primul meci din grupele Cupei României la fotbal. Aceasta este prima înfrângere a buzoienilor cu Adrian Mihalcea. Gloria a fost învinsă, scor 0-1, de FC Botoșani, o echipă din Superliga României.

Meciul nu a fost unul de un nivel foarte ridicat, în prima repriză ambele echipe evitând să forțeze să atace decisiv. Prima mare ocazie de gol a venit abia în minutul 41, în contul buzoienilor. Un contraatac al Buzăului, pe partea stângă, cu Blejdea avansat până în preajma careului advers, de unde a pasat pe culoar pentru Boiciuc, care, singur în careu, față în față cu portarul, a șutat din 11 metri ușor lateral, însă balonul a lovit transversala și a revenit în joc. Peste două minute, Boiciuc a încercat și un șut de la 25 de metri, dar mingea s-a dus mult peste poarta apărată de Ureche. În minutul 45, Blejdea a centrat de pe stânga, în fața porții, dar Șeroni a respins cu capul, în corner.

Începutul reprizei a doua i-a găsit tot pe jucătorii Gloriei în atac, iar în minutul 48 Blejdea a pătruns în careu ăa partea stângă și a șutat pe colțul scurt, dar portarul Botoșaniului a deviat cu piciorul în corner.

În minutul 51 Ivanov a șutat de la marginea careului, Wynney a respins în față, iar Camara a urmărit și a fost faultat la 7 metri de poartă de portarul Buzăului, Arbitrul acordă penalty. Sebastian Mailat a executat penalty-ul cu lejeritate, în dreapta, la semiînălțime, și a marcat pentru 0-1.

În minutul 64 Mailat a interceptat o minge în careu și a trimis din 8 metri, spre colțul lung, dintre doi fundași ai Gloriei și cu portarul ieșit în fața sa, dar balonul a fost deviat și s-a dus razant pe lângă bară. În minutul 86 Honciu a executat o lovitură liberă de la circa 30 de metri, ușor lateral stânga și a trimis mingea până în colțul din dreapta al careului mic, de unde Lopez a trimis cu capul în centrul careului, dar Burlacu a șutat mult peste poartă de la 8 metri și scorul a rămas 0-1.

Gloria Buzău: Wynney – Oteliță, Wiktorski, Marku, Sălceanu (min. 59 A. Lopez) – Honciu, Gaitan – Val. Munteanu (min. 59 Cr. Ciobanu, min 75 Răzvan Matiș 75′), Sampaio (min. 70 Val. Alexandru), Blejdea (min. 59 D. Burlacu) – Boiciuc. Antrenor: Adrian Mihalcea

foto: FC Botosani

Sursa: Realitatea de Buzau