Gloria Buzău a întors rezultatul și s-a impus cu 3-1 în meciul cu Metaloglobus

A doua victorie pentru echipa lui Pustai

Gloria Buzău a obținut a doua victorie consecutivă în actuala ediție de Liga a 2-a, reușind să câștige în deplasarea de la Metaloglobus București după ce a fost condusă. Elevii lui Cristi Pustai au astfel șase puncte din șase și au arătat ca o echipă care se bate la play-off.

Meataloglobus a deschis scorul după 150 de secunde de joc, după un corner bătut de pe stânga de Claudiu Herea, iar fratele său, Ovidiu Herea, a trimis cu capul din 7 metri în poarta lui Stoian, 1-0. În minutul 10, Matiș a avut un șut puternic de la circa 25 de metri, lateral dreapta, dar mingea a lovit transversala și a revenit în teren. În urma unui contraatac, în minutul 20, fostul rapidist, Ovidiu Herea a încercat o finalizare de efect, de la 13 metri, printr-o scăriță, dar mingea a lovit transversala porții lui Gavrilaș. Claudiu Herea a urmărit și a șutat din careu pe lângă poartă, în stânga. În minutul 23 după o lovitură liberă bătută de Claudiu Herea, Caramalău a deviat ușor și migea a trecut pe lângă poarta buzoienilor.

În minutul 25, Pârvulescu a trimis o pasă pe spate pentru Alexandru Munteanu, acesta a avansat în partea dreaptă și a centrat în mijlocul careului mare de unde Andrei Blejdea a reluat din prima de la 12 metri, lângă bara din dreapta, 1-1.

În minutul 37 Blejdea a pătruns pe partea stângă, a intrat în careu li a trimis spre colțul lung, dar mingea s-a scurs pe lângă poarta lui Gavrilaș și nici Ciobanu nu a reușit să ajungă să trimită în plasă.

În minutul 41 Blejea a centrat de pe stânga, Wiktowski a deviat mingea în fața careului mic, de unde Cristian Ciobanu a îndeplinit o simplă formalitate, trimițând cu latul, din 7 metri, în dreapta, 1-2.

În minutul 57 Matiș a bătut un corner de pe stânga, iar Vîrtej a reluat din 4 metri, cu capul, peste poartă. În minutul 62 Alin Cârstocea a șutat de la 18 metri, perpendicular pe poartă, dar Gavrilaș a avut un reflex salvator și a respins în lateral. În minutul 73 Huiban a șutat din afara careului, dar portarul Stoian a reținut, iar un minut mai târziu, Neacșu a pătruns în careu, pe partea stângă, a șutat pe colțul scurt, dar portarul buzoienilor a respins.

În minutul 89, Honciu a combinat cu Valentin Alexandru și a pasat în acreu pentru Cristian Ciobanu care a trimis de la 9 metri, pe lângă portar, în plasă, 1-3.

În minutul 90+2 Potecea a executat o lovitură liberă de la circa 28 de metri, prin zid, dar Stoian a reținut fără probleme. În minutul 90+5 putea fi 1-4, la pătrunderea lui V. Munteanu, dar șutul acestuia din interiorul acreului a fost blocat de Gavrilaș.

Gloria Buzău: R. Stoian – Sg. Pîrvulescu, Vîrtej, Wiktorski, Sălceanu – Trebotic (min. 84 Gaitan), Cârstocea (min. 78 Honciu)– Al. Munteanu (min. 78 Val. Munteanu), Rz. Matiș (min. 84 Val. Alexandru), Blejdea (min. 69 Lopez) – Cr. Ciobanu.

În etapa a 3-a, Gloria Buzău va juca pe teren propriu cu CSM Slatina.

Foto: captură Digi Sport

Sursa: Realitatea de Buzau