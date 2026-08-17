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Sport· 1 min citire
Fotbal: Nou-promovata Corvinul a învins-o pe CFR Cluj cu 3-0, în Superligă
Corvinul - CFR 3-0
Publicat17 aug. 2026, 07:58
Sursărealitatea.net
Nou-promovata Corvinul Hunedoara a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 3-0 (1-0), duminică seara, pe teren propriu, la Arad, într-un meci din etapa a cincea a Superligii de fotbal.
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