Dinamo rămâne fără victorie în play-off, după 1-1, de Paște, pe terenul lui CFR Cluj

Echipa bucureşteană Dinamo a terminat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 1-1, cu gruparea CFR Cluj, în etapa a patra din play-off-ul Superligii.

„Câinii” sunt pe ultimul loc în play-off, scrie Realitatea Sportivă.

Dinamo a început bine meciul de la Cluj şi Karamoko a trimis puţin pe lângă poartă, în minutul 4. Alberto Soro l-a încercat şi el pe portarul gazdelor, dar Mihai Popa a prins mingea şutată de spaniol.

CFR a răspuns prin Cordea, însă şutul din opt mectri al acestuia a fost respins din faţa porţii, în minutul 15. Scorul a fost deschis de oaspeţi, în minutul 23, de oaspeţi, prin Alexandru Pop, din pasa lui Cătălin Cîrjan.

Djokovic a trimis mingea în plasă, în minutul 34, dar reuşita a fost anulatp pentru o poziţie de ofsaid, însă patru minute mai târziu Korenica a executat o lovitură liberă din lateral stânga, Alexandru Roşca a repins, iar Sinyan a egalat cu un şut din apropierea careului mic.

Dinamo a trecut pe lângă gol în minutul 51, când şutul lui Alexandru Pop a fost respins de Popa, iar Karamoko a trimis peste poartă în minutul 56.

Ultimele două ocazii importante ale meciului au aparţinut tot oaspeţilor, Huja scoţând de pe linia porţii mingea trimisă de Armstrong cu o lovitură de cap în minutul 85, iar Braun la fel mingea expediată de Cîrjan.

S-a încheiat 1-1, un egal care nu ajută nici una dintre cele două echipe. CFR este pe locul 4, cu 31 de puncte, la 5 de cele două echipe aflate în frunte, U Cluj şi Universitatea Craiova. Dinamo are 28 de puncte şi e pe locul 6, iar titlul este un obiectiv extrem de îndepărtat.