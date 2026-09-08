Chivu revine pe Bernabeu pentru un duel de gală în Liga Campionilor

Publicat 8 sept. 2026, 10:23 Actualizat 8 sept. 2026, 11:56

Tehnicianul român o conduce pe Inter Milano într-o confruntare de foc contra lui Real Madrid, marcând o reîntâlnire simbolică cu mentorul său.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre cristi chivu liga campionilor