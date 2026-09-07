Nicușor Dan, în fața unei noi alegeri pentru premier. Cele trei nume aflate pe lista scurtă

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 sept. 2026, 20:36

Președintele Nicușor Dan ar putea anunța în această săptămână o nouă nominalizare pentru funcția de premier, după negocierile politice din ultimele săptămâni.

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