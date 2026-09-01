Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ai senzația de balonare?

Realitatea de Buzau
Scris de Realitatea de Buzau Publicat: 1 sept. 2026, 10:26

De ce apare senzația de balonare și când ar trebui să ne îngrijoreze? La Realitatea Medicală, Nicole Păcuraru discută despre cauzele acestui disconfort frecvent și soluțiile care pot ajuta la prevenirea și ameliorarea lui.

Balonarea apare atunci când se acumulează gaze în sistemul digestiv sau când digestia este încetinită. Alimentele greu digerabile, mesele rapide sau combinațiile alimentare pot contribui. De asemenea, stresul influențează digestia mai mult decât pare. Când ești tensionat, sistemul digestiv funcționează mai lent. Rezultatul: disconfort, presiune, senzație de „plin”.

Nu este doar despre ce mănânci. Ci și despre cum mănânci.
Și în ce stare ești. 

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