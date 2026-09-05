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Sport· 1 min citire
Cine este noul căpitan al naționalei Argentinei, după retragerea lui Lionel Messi
Lionel Messi
Publicat5 sept. 2026, 11:03
Actualizat5 sept. 2026, 11:07
După ce Lionel Messi şi-a anunţat retragerea din fotbalul internaţional, banderola de căpitan va ajunge acum la alt jucător, scrie News.ro.
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