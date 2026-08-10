Val de căldură extremă urmat de o răcire bruscă: ANM avertizează asupra fenomenelor meteo severe

Publicat 10 aug. 2026, 11:06 Sursă Realitatea PLUS

România se pregătește pentru un nou canipol de foc, cu temperaturi care vor depăși 35 de grade Celsius la umbră timp de mai multe zile consecutiv. Valul de căldură extremă va fi însă urmat de o schimbare radicală a vremii la finalul săptămânii, când o prăbușire bruscă a regimului termic va crea condițiile ideale pentru furtuni violente și fenomene meteorologice severe.

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