Un bărbat luptă pentru viață sub dărâmături, de șapte zile, în Venezuela: salvatorii încearcă să ajungă la el

Publicat 2 iul. 2026, 08:29 Sursă realitatea.net

Salvatorii desfășoară o operațiune contracronometru în Venezuela pentru a scoate un bărbat de 43 de ani rămas blocat sub ruinele unei clădiri prăbușite în urma cutremurelor devastatoare din 24 iunie. Autoritățile spun că acesta este în viață și a reușit să primească apă, la o săptămână după dezastru.

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