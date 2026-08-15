Advertising
Social· 2 min citire
Nivelul Rinului, la un nou minim record. Probleme pentru transporturile europene
Nivel râul Rin / Profimedia
Publicat15 aug. 2026, 16:19
Actualizat15 aug. 2026, 16:20
SursăRealitatea.Net
Nivelul apei pe Rin a coborât la un nou minim record, pe fondul valului de căldură prelungit din Europa, afectând una dintre cele mai importante rute de transport de mărfuri de pe continent, potrivit Reuters. La Kaub, în apropiere de Koblenz, nivelul indicat de stația de măsurare a ajuns vineri seară la doar 6 centimetri.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:38Program prelungit și special la Nibiru
- 13:54Cel puțin 38 de morți după cutremurul cu magnitudine 7,7 din Indonezia (bilanț actualizat)
- 13:43VIDEO Constanța: Peste 3.500 de militari români și străini, peste 50 de nave și ambarcațiuni și 15 aeronave la Ziua Marinei
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News