Tânăr de 23 de ani arestat preventiv pentru violență în familie după ce a lovit-o pe partenera sa gravidă

Un tânăr de 23 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a lovit-o de mai multe ori pe partenera sa, o femeie de 19 ani însărcinată. Agresiunea a avut loc în localitatea Râmnicelu.
Instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a bărbatului, cercetat pentru violență în familie. Polițiștii au emis anterior un ordin de protecție provizoriu pe numele acestuia.
Potrivit poliției, agresiunea s-a produs pe 4 octombrie. Cei doi parteneri, care au împreună doi copii, se aflau în mașină pentru a discuta despre despărțire, după ce femeia se mutase la părinții săi în Râmnicelu.
Pe drum, între cei doi a izbucnit un conflict. Tânăra i-a cerut bărbatului să oprească mașina și a coborât. Ulterior, acesta a coborât și el și a lovit-o de mai multe ori.
După incident, femeia s-a prezentat la poliție pentru a depune plângere. La evaluarea medicală, medicii au stabilit că agresiunea a afectat sarcina.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.