Tânăr de 23 de ani arestat preventiv pentru violență în familie după ce a lovit-o pe partenera sa gravidă

Publicat 9 oct. 2026, 08:34 Sursă adevarul

Un tânăr de 23 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a lovit-o de mai multe ori pe partenera sa, o femeie de 19 ani însărcinată. Agresiunea a avut loc în localitatea Râmnicelu.

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