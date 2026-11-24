Sărbătorile de iarnă la Buzău se deschid pe 30 noiembrie cu aprinderea iluminatului festiv. Programul include Târgul de Crăciun, evenimente pentru Ziua Națională și spectacole dedicate copiilor.
Consiliul Județean Buzău, împreună cu Centrul Județean pentru Artele Spectacolului și Cultură „George Ciprian” și Muzeul Județean Buzău, a publicat programul manifestărilor organizate sub genericul „Buzăul de Poveste”. Startul oficial al evenimentelor are loc în seara de Sfântul Andrei, pe 30 noiembrie 2026.
În această seară se vor aprinde tunelul de lumini situat în fața Consiliului Județean Buzău și decorațiunile luminoase din Parcul Centrului Muzeal „I.C. Brătianu”.
Evenimente dedicate Zilei Naționale
Ziua Națională a României, marcată pe 1 decembrie 2026, va fi sărbătorită prin momente artistice și tradiții culinare. Începând cu ora 13:00, în Parcul Centrului Muzeal „I.C. Brătianu”, va avea loc un spectacol dedicat acestei zile.
Consiliul Județean Buzău va oferi cetățenilor masa tradițională de 1 Decembrie.
Spectacole pentru copii
Copiii sunt invitați la două reprezentații teatrale gratuite în această zi. Spectacolul „Amintiri din copilărie”, care îi duce pe spectatori în universul lui Ion Creangă, va fi prezentat în Sala Mare a Consiliului Județean Buzău, la orele 10:00 și 13:30.
Deschiderea Târgului de Crăciun
Târgul de Crăciun se deschide pe 6 decembrie 2026, de Moș Nicolae, în Parcul Centrului Muzeal „I.C. Brătianu”. Evenimentul va rămâne deschis până pe 23 decembrie.
Întâlniri cu Moș Crăciun
Copiii se vor întâlni cu Moș Crăciun pe 17 decembrie, de la ora 17:00, în Parcul Centrului Muzeal „I.C. Brătianu”, unde vor primi cadouri.
Între 15 și 18 decembrie, Teatrul „George Ciprian” Buzău găzduiește evenimentul „Mic dejun cu Moș Crăciun”. Participarea se face pe bază de înscriere telefonică, la numărul 0733 882 156, în limita locurilor disponibile.
Spectacole și vizite în instituții
Pe 18 decembrie, de la ora 18:00, Sala Teatrului „George Ciprian” Buzău va găzdui spectacolul „Ajun de poveste”, pregătit de Școala Populară de Arte și Ansamblul „Plaiurile Mioriței”. Reprezentația prezintă obiceiurile și cântecele care vestesc venirea Crăciunului.