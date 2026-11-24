Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 nov. 2026, 15:57

Cristi Chivu l-a sfătuit pe Radu Drăgușin să nu mai citească articolele critice din presă. Florin Manea a dezvăluit ce se întâmplă cu fundașul român la Fiorentina.

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