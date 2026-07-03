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Profesoară lovită de trăsnet în Bucegi, în timpul unei excursii cu elevii

Foto: Salvamont

Foto: Salvamont

Realitatea de Buzau
Scris de Realitatea de Buzau Publicat: 3 iul. 2026, 10:30

O profesoară aflată în excursie cu un grup de elevi a fost lovită de trăsnet în Masivul Bucegi, în timpul unei furtuni.

Incidentul s-a produs pe traseul turistic Vârful Omu – Peștera Ialomiței, în zona Stânei Șugări, în timp ce grupul format din 14 copii și cadrul didactic cobora de pe munte. În urma descărcării electrice, femeia a rămas inconștientă și nu s-a mai putut deplasa.

Copiii au reușit să ajungă la stână și au cerut ajutor, iar ciobanul aflat acolo a alertat imediat Dispeceratul Salvamont, oferind informații despre locul incidentului și starea victimei. Salvamontiștii din Dâmbovița au intervenit de urgență, au acordat primul ajutor și au stabilizat femeia, după care au transportat-o pe targă, prin teren dificil, până la Baza Salvamont Peștera. De acolo, victima a fost preluată de echipaje SMURD și ale Ambulanței și dusă la spital, potrivit alba24.ro.

După evacuarea profesoarei, salvatorii s-au întors pentru recuperarea celor 14 copii, pe care i-au condus în siguranță până la autocar. Salvamont avertizează turiștii să evite traseele expuse în timpul furtunilor și să verifice prognoza înainte de plecarea pe munte.

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