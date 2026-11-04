Anca Alexandrescu dezvăluie jocurile din spatele ușilor închise la Culisele Statului Paralel în acestă seară, de la 20:55
Românii, loviți de scumpiri fără precedent! Urmează un nou șoc economic? Experții avertizează că România riscă să fie măturată de un adevărat tsunami inflaționist!
Cutremur e și pe scena internațională! Alegerile din Statele Unite schimbă regulile jocului! Cum se reîmpart sferele de influență și cine va controla noua ordine mondială?
La noi, scaunul lui Ilie Bolojan se clatină! Cine pregătește debarcarea fostului premier? Negocieri de culise, tabere rivale și un plan care poate răsturna echilibrul puterii! Anca Alexandrescu dezvăluie jocurile din spatele ușilor închise! În acestă seară, DE LA 20:55, CULISELE STATULUI PARALEL, NUMAI LA REALITATEA PLUS, Televiziunea Poporului!