O româncă a născut folosind identitatea altei persoane. Trei inculpați, trimiși în judecată

Un dosar fără precedent a ajuns pe masa magistraților după ce o femeie din județul Sibiu ar fi născut folosind identitatea altei persoane. În urma acestei înțelegeri, o fetiță a fost înregistrată oficial ca fiind copilul unei alte familii. Procurorii au finalizat ancheta și au trimis în judecată trei persoane, acuzate că au falsificat documente și au indus în eroare autoritățile.
Cum a ajuns un copil să fie trecut în acte cu alți părinți
Potrivit anchetei, întreaga situație a început în anul 2023, când mama biologică a copilului, aflată într-o situație financiară dificilă, ar fi acceptat să își lase nou-născutul în grija altei femei.
Conform procurorilor, cele două ar fi convenit ca, imediat după naștere, copilul să fie preluat de cealaltă familie. Anchetatorii susțin că înțelegerea nu ar fi implicat o recompensă financiară, ci ar fi fost rezultatul unui acord între cele două femei.
Mama biologică s-a internat în spital cu actele altei femei
Planul ar fi fost pus în aplicare într-o maternitate din Sibiu, conform presei locale.
Procurorii susțin că femeia însărcinată s-a prezentat la internare folosind documentele de identitate ale celeilalte femei, astfel încât personalul medical a înregistrat nașterea pe numele unei persoane care nu era mama biologică a copilului.
În consecință, documentele medicale întocmite după naștere au consemnat date de identitate care nu corespundeau realității.
Certificatul de naștere și alocația copilului, obținute pe baza documentelor
După externare, soțul femeii care urma să crească fetița s-a prezentat la Serviciul de Stare Civilă și, folosind documentele eliberate de spital, a declarat copilul ca fiind al familiei sale.
Pe baza acestor acte a fost emis certificatul de naștere, iar ulterior au fost întocmite și documentele necesare pentru acordarea alocației de stat, beneficiu încasat timp de mai multe luni, potrivit anchetatorilor.
Procurorii cer anularea documentelor considerate false
Dosarul instrumentat de procurorii din Blaj a fost trimis Judecătoriei Mediaș.
Anchetatorii solicită instanței anularea tuturor documentelor considerate neconforme cu realitatea, printre care certificatul de naștere al copilului, actele medicale întocmite la maternitate și documentele folosite pentru obținerea alocației.
Trei persoane riscă pedepse penale
În urma cercetărilor, trei persoane au fost trimise în judecată pentru infracțiuni legate de falsificarea și utilizarea unor documente oficiale.
Instanța urmează să stabilească răspunderea penală a inculpaților și să decidă asupra măsurilor care se impun în acest caz neobișnuit.