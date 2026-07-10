Bilanțul ministrului Educației, la cinci luni de mandat. Cu ce se "laudă" Mihai Dimian

Ministrul interimar al Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a anunțat că a semnat 1.000 de ordine de ministru în cele cinci luni de mandat, afirmând că acest număr reflectă complexitatea sistemului de educație din România. Oficialul spune că urmează o perioadă aglomerată, cu examene naționale, concursuri și implementarea proiectelor din PNRR.
Într-o postare publicată vineri pe Facebook, ministrul interimar al Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a precizat că a emis 1.000 de ordine de ministru în cele cinci luni de mandat. Potrivit acestuia, cifra este una simbolică, dar reflectă dimensiunea și complexitatea celui mai mare sistem public din România.
„S-au acumulat 1.000 de ordine de ministru în cele cinci luni de mandat. Dincolo de semnificația simbolică a acestui număr, el reflectă complexitatea celui mai mare sistem public din România”, a transmis Mihai Dimian.
Peste 3,5 milioane de elevi și studenți în sistem
Ministrul a subliniat că sistemul de educație și cercetare gestionează aproximativ 3,5 milioane de elevi și studenți, peste 300.000 de angajați și mai mult de 6.000 de ordonatori de credite, reprezentând aproape jumătate din totalul ordonatorilor de credite din întregul sistem public.
Mihai Dimian a arătat că perioada următoare va fi marcată de mai multe etape importante pentru sistemul de învățământ, printre care examenul național pentru definitivare în învățământ, concursul de titularizare, sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat și concursurile pentru ocuparea funcțiilor de directori și directori adjuncți ai unităților de învățământ.
De asemenea, acesta a indicat că una dintre cele mai mari provocări rămâne finalizarea proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) dedicate educației și cercetării.
„Încerc să fac lucrurile puțin mai bune”
În mesajul său, ministrul interimar a recunoscut că nu poate răspunde tuturor problemelor din sistem, însă susține că încearcă să ia cele mai bune decizii.
„Îmi pare rău că nu pot rezolva fiecare problemă și nici răspunde tuturor așa cum mi-aș dori. Într-un sistem atât de mare, acest lucru nu este întotdeauna posibil. Încerc însă, în fiecare zi și în limita puterilor mele, să iau decizii corecte, să ascult cât mai multe voci și să fac lucrurile puțin mai bune decât le-am găsit. Iubesc educația, chiar și atunci când ea nu este perfectă”, a transmis Mihai Dimian.