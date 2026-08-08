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Zelenski, mesaj dur pentru Vučić la Belgrad: „Ucraina nu are timp pentru scepticism”

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 aug. 2026, 16:39

Volodimir Zelenski i-a transmis un mesaj ferm președintelui sârb Aleksandar Vučić, în timpul primei sale vizite oficiale la Belgrad. Liderul ucrainean a declarat că înțelege scepticismul Serbiei în privința aderării la Uniunea Europeană, însă a subliniat că Ucraina nu își permite să aștepte.

„Ucraina nu are timp pentru scepticism. Suntem în război”, a transmis Zelenski, referindu-se la situația țării sale și la necesitatea unor decizii clare privind viitorul european.

Vizita are loc într-un moment delicat pentru Serbia, care își dorește aderarea la UE, dar păstrează în același timp relații strânse cu Rusia și nu a impus sancțiuni Moscovei după invazia din Ucraina.

Vučić a declarat că Serbia sprijină independența și integritatea teritorială a Ucrainei, inclusiv teritoriile ocupate de Rusia, însă nu a anunțat o schimbare în politica privind sancțiunile împotriva Moscovei.

Cei doi lideri au discutat și despre apropierea economică dintre cele două țări, cooperarea în domeniul energiei și securității alimentare, precum și despre parcursul european al Serbiei și Ucrainei.

Zelenski a făcut astfel prima sa vizită oficială în Serbia de la preluarea mandatului în 2019, într-o deplasare care poate marca o apropiere importantă între Kiev și Belgrad.

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