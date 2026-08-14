Francezii s-au înclinat în fața lui David Popovici: „Mai mult ca niciodată, regele sprintului”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 aug. 2026, 20:23

David Popovici a reușit o performanță istorică la Campionatele Europene de natație de la Paris, iar presa franceză a reacționat imediat după victoria românului în finala de 200 de metri liber.

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