Hora Unirii uriașă, la Muzeul Județean Buzău, pe 24 ianuarie

Cu ocazia împlinirii a 161 de ani de la Mica Unire, Consiliul Județean Buzău, împreună cu Muzeul Județean Buzău, Teatrul George Ciprian Buzău și Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău, în parteneriat cu Divizia 2 Infanterie Getica și Inspectoratul Județean de Jandarmi Buzău, îi invită pe buzoieni să participe la evenimentul „Hai să dăm mână cu mână la Muzeul Județean “(ed. a V-a), dedicat Zilei de 24 ianuarie, ziua Unirii Principatelor Române.

Evenimentele vor avea loc la Muzeul Judeţean Buzău, în data de 24 ianuarie, începând cu ora 10.45.Alături de momentul principal al evenimentului, cea mai mare Horă a Unirii jucată la Buzău, organizatorii au pregătit și în acest an momente speciale, reprezentate de muzică militară, primirea suitei călare a Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, dar și un spectacol folcloric susținut de către membrii Ansamblului Folcloric ”Plaiurile Mioriței”.„Invit buzoienii să participe la acest eveniment cultural-educativ, să sărbătorim așa cum se cuvine una dintre cele mai importante zile ale istoriei naționale, Unirea Principatelor Române. Scopul acestui eveniment este acela de a ne aduce aminte de lecția micii uniri, de a ne arăta respectul datorat înaintașilor noștri și de a forma o atitudine pozitivă față de trecutul național.“, a declarat Petre Emanoil Neagu, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău.Participanții la eveniment sunt invitați să viziteze și expozițiile Muzeului Județean Buzău.