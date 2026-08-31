Cum îți pregătești mașina pentru toamnă

Pentru a conduce în deplină siguranță și confort pe timp de toamnă, este esențial să inspectezi anvelopele, bateria, fluidele și elementele de vizibilitate, fără a uita de curățarea și protejarea exteriorului mașinii.
Odată cu încheierea verii, condițiile de condus se schimbă radical, aducând zile mai scurte, temperaturi în scădere și ploi frecvente. Pentru a te asigura că ești în siguranță pe drum și pentru a evita vizitele neprevăzute la mecanic, este crucial să îți pregătești mașina pentru provocările specifice sezonului de toamnă. Această tranziție necesită atenție la câteva detalii esențiale care îți vor garanta confortul și liniștea la volan.
În primul rând, vizibilitatea pe șosea devine o prioritate absolută din cauza precipitațiilor abundente și a întunericului timpuriu. Căldura verii usucă adesea lamelele de cauciuc ale ștergătoarelor, așa că, dacă acestea scârțâie sau lasă urme pe parbriz, ele trebuie înlocuite imediat. De asemenea, este important să verifici funcționarea optimă a tuturor farurilor, stopurilor și proiectoarelor de ceață, curățând sticla acestora pentru a beneficia de un câmp vizual clar în zilele înnorate sau ploioase.
În al doilea rând, siguranța la rulare este influențată direct de starea anvelopelor, mai ales având în vedere că frunzele umede căzute pe carosabil pot fi uneori la fel de alunecoase precum gheața. Presiunea pneurilor tinde să scadă odată cu temperatura exterioară, motiv pentru care trebuie verificată constant pentru a menține o aderență bună și un consum optim de carburant. Totodată, asigură-te că anvelopele au o adâncime suficientă a benzii de rulare pentru a preveni riscul de acvaplanare.
Nu trebuie neglijate nici verificările de sub capotă, fiind recomandat să treci la un lichid de parbriz specific sezonului rece și să controlezi concentrația antigelului. Deoarece frigul solicită suplimentar sistemul electric, o simplă testare a bateriei la un service te va salva de neplăcerea de a nu putea porni mașina în diminețile reci. În cele din urmă, curăță constant frunzele adunate la baza parbrizului pentru a nu bloca scurgerile de apă spre habitaclu și aplică un strat de ceară protectoare pe caroserie pentru a feri vopseaua de noroi și umezeală. Această scurtă revizie necesită o investiție minimă de timp, dar face o diferență enormă.