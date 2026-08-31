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MApN a făcut bilanțul: 11 incidente cu drone într-o săptămână. O dronă a intrat confirmat în spațiul aerian al României

Dronă

Dronă

Realitatea de Buzau
Scris deRealitatea de Buzau
Publicat31 aug. 2026, 13:18
SursăRealitatea.net

Ministerul Apărării Naționale a raportat 11 situații legate de drone, înregistrate în intervalul 24–30 august, pe fondul atacurilor rusești asupra infrastructurii din Ucraina. Într-unul dintre cazuri, o dronă a pătruns confirmat în spațiul aerian al României.

Potrivit informațiilor transmise luni de MApN, cele mai multe alerte au vizat identificarea și urmărirea unor ținte aeriene aflate în spațiul Ucrainei, în apropierea graniței românești. Zona în care acestea au fost semnalate cel mai des a fost cea dintre Vâlcove și Insula Șerpilor.

Dronă venită din Republica Moldova, găsită în Vrancea

Incidentul confirmat s-a produs în dimineața zilei de 24 august. O dronă care a venit dinspre Republica Moldova a intrat în spațiul aerian național, iar ulterior fragmente ale aparatului au fost descoperite în curtea unei proprietăți din localitatea Ciușlea, județul Vrancea.

Tot în perioada analizată, militarii au intervenit și în județul Tulcea. În apropierea localității Plauru, o echipă specializată în intervenții pirotehnice a ridicat resturi de dronă găsite după un incendiu izbucnit pe malul brațului Chilia.

Bilanțul MApN pentru 24–30 august

Datele centralizate de Ministerul Apărării arată că, în ultima săptămână:

  • Au fost raportate 11 situații asociate prezenței sau detectării unor drone.

  • A fost confirmată o pătrundere a unei drone în spațiul aerian al României.

  • În două cazuri au fost identificate ori recuperate fragmente de drone pe teritoriul național.

  • Sistemele de supraveghere au detectat mai multe ținte aeriene în apropierea frontierei româno-ucrainene.

MApN precizează că monitorizează permanent situația de la graniță, în contextul atacurilor lansate de Rusia asupra unor obiective din Ucraina situate în apropierea României.

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