Alertă în Strâmtoarea Ormuz. Iranul anunță că un petrolier a lovit două mine și a luat foc

Un petrolier de mari dimensiuni ar fi fost grav avariat în Strâmtoarea Ormuz după ce a lovit două mine navale, potrivit autorităților iraniene. Teheranul susține că nava încerca să traverseze o rută pe care o consideră ilegală și că, în urma impactului, la bord a izbucnit un incendiu puternic.
Incidentul este raportat în contextul unei noi escaladări militare între Iran și Statele Unite. În ultimele zile, cele două țări au recurs din nou la atacuri, iar autoritățile iraniene și armata americană au făcut declarații contradictorii privind operațiunile desfășurate în apropierea unor puncte strategice din regiune.
Iranul spune că petrolierul a lovit două mine
Marina Gardienilor Revoluției a anunțat că nava a încercat să folosească o rută situată în partea sudică a Strâmtorii Ormuz, pe care Teheranul o consideră nepermisă.
„Un petrolier de mari dimensiuni și necinstit care încerca să folosească ruta ilegală prin sudul Strâmtorii Ormuz a fost cuprins de un incendiu masiv după ce a lovit două mine navale și a fost complet imobilizat”, a informat Marina Gardienilor Revoluției pentru agenția oficială de știri IRNA.
Autoritățile iraniene nu au făcut public numele petrolierului și nici nu au oferit informații despre membrii echipajului.
Gardienii Revoluției au transmis în același timp că navele care nu respectă regulile de securitate stabilite de Iran pentru traversarea Strâmtorii Ormuz ar putea suporta consecințe similare.
Teheranul susține că respectarea reglementărilor impuse de autoritățile iraniene pentru trecerea prin această zonă maritimă este obligatorie.
SUA au invocat minele marine în atacurile asupra insulei Larak
Incidentul naval a fost raportat la scurt timp după ce armata Statelor Unite și-a justificat propriile operațiuni militare împotriva insulei iraniene Larak.
Duminică, armata americană a susținut că pe insulă se aflau forțe iraniene care se pregăteau să „lanseze rachete încărcate cu mine marine în Strâmtoarea Ormuz”.
Statele Unite au afirmat ulterior că au „finalizat deminarea rutelor maritime internaționale”.
Declarațiile americane și iraniene plasează astfel Strâmtoarea Ormuz în centrul confruntării dintre cele două state, într-o zonă prin care trec importante fluxuri maritime și energetice.
Trump a publicat un videoclip AI despre insula Kharg
În paralel cu incidentul din Strâmtoarea Ormuz, Donald Trump a publicat pe Truth Social un videoclip despre o altă insulă strategică a Iranului, Kharg.
Materialul, care prezintă explozii dramatice și imagini ale insulei, a fost cel mai probabil generat cu ajutorul inteligenței artificiale, potrivit verificărilor Reuters.
Președintele american a afirmat în mesajul său că insula, considerată centrul petrolier al Iranului, a fost distrusă.
„Insula Kharg a fost făcută bucăți!!! Președinte DJT”, a scris Trump duminică pe platforma sa Truth Social.
Mesajul nu a fost însoțit de alte explicații privind ceea ce ar fi determinat presupusa distrugere a insulei.
Nu există dovezi că insula Kharg a fost atacată
La câteva ore după publicarea mesajului lui Trump, nu existau dovezi că insula Kharg ar fi fost atacată.
Reuters a precizat că nu era clar dacă postarea președintelui american reprezenta o amenințare privind un posibil atac asupra insulei sau dacă făcea referire la o operațiune care ar fi avut deja loc.
Casa Albă și Departamentul Apărării al SUA nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta informațiile, acestea fiind transmise în afara programului normal de lucru.
Nici presa iraniană nu a oferit imediat un răspuns la mesajul publicat de Trump.
Kharg are un rol major în exporturile petroliere iraniene
Importanța strategică a insulei Kharg este legată în principal de infrastructura sa petrolieră. Înaintea războiului declanșat de atacurile Statelor Unite și Israelului din 28 februarie, insula gestiona 90% din exporturile de petrol ale Iranului.
O eventuală lovitură asupra infrastructurii de pe Kharg ar putea perturba puternic comerțul energetic al Teheranului și ar exercita o presiune majoră asupra economiei iraniene.
În acest context, orice operațiune militară care ar afecta instalațiile de pe insulă ar avea implicații directe asupra capacității Iranului de a-și exporta petrolul.
Președintele Iranului anunță un răspuns la orice agresiune
Pe fondul escaladării, președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că Teheranul nu urmărește un război, dar că Iranul va reacționa dacă este atacat.
„Nu vom rămâne niciodată tăcuți în fața vreunei agresiuni și vom răspunde decisiv agresorilor”, a declarat acesta luni, înainte de o vizită în Kârgâzstan, conform presei de stat.
Reuters a precizat că nu era clar dacă declarația lui Pezeshkian fusese făcută înainte sau după mesajul lui Trump referitor la insula Kharg.
Iranul a atacat baze americane din Iordania și Emiratele Arabe Unite
Teheranul a reacționat și la atacurile americane asupra insulei Larak, unde Statele Unite au vizat lansatoare de rachete.
Larak se află la aproximativ 660 de kilometri est de Kharg. Potrivit presei iraniene, răspunsul Iranului a inclus un atac asupra a două baze americane din Iordania.
În același timp, armata iraniană a anunțat că a atacat luni dimineață baza aeriană Al Minhad din Emiratele Arabe Unite.
Ministerul iranian de Externe a transmis că obiectivele din Iordania vizate de atacuri erau folosite pentru lansarea și sprijinirea operațiunii împotriva bazei de pe insula Larak.
Armata iraniană a precizat că atacul cu drone asupra bazei aeriene din Emiratele Arabe Unite a vizat locurile în care erau staționate forțe și elicoptere americane. Potrivit autorităților militare iraniene, operațiunea a fost lansată ca răspuns la victimele provocate de atacul asupra Larak.
O dronă americană ar fi fost doborâtă
Gărzile Revoluționare au raportat și un incident care a implicat o dronă americană.
Agenția de știri Mehr a relatat luni, citând un comunicat al forței de elită iraniene, că Gărzile Revoluționare au folosit rachete de apărare aeriană pentru a doborî drona.
Aparatul american s-ar fi prăbușit ulterior în apele Golfului.
Un alt incident maritim în Strâmtoarea Ormuz
Tot în această perioadă, televiziunea de stat iraniană a anunțat că un petrolier de mari dimensiuni a luat foc în sudul Strâmtorii Ormuz după ce ar fi fost lovit de două mine navale.
Nava a fost complet oprită în urma incidentului, potrivit comunicatului Gardienilor Revoluției citat de postul iranian.
Autoritățile de la Teheran nu au făcut publică identitatea petrolierului și nici nu au prezentat informații despre situația echipajului.
Conflictul a revenit la confruntarea militară
Noile incidente au avut loc după săptămâni în care administrația Trump și-a intensificat presiunile economice asupra Iranului și asupra partenerilor comerciali ai Teheranului.
Sancțiunile economice au reprezentat principala direcție prin care administrația americană a încercat să exercite presiuni asupra Iranului, în timp ce opțiunile militare au trecut în plan secund.
Revenirea la ostilități duminică a schimbat însă din nou situația, printr-o serie de operațiuni și reacții militare care au implicat Iranul, Statele Unite și obiective din mai multe zone ale Orientului Mijlociu.