Cod galben de furtuni în România. ANM anunță ploi torențiale și vijelii: cât va dura potopul - HĂRȚI

Publicat 27 aug. 2026, 11:05 Sursă Realitatea.Net

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi două avertizări de tip Cod galben valabile pentru 27 și 28 august. Sunt anunțate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină în mai multe regiuni ale țării.

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