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Circa 500 de participanți la Marșul pentru Viață organizat, sâmbătă, la Buzău
Circa 500 de participanți la Marșul pentru Viață organizat, sâmbătă, la Buzău
Organizatorii trag un semnal de alarmă cu privire la numărul mare de avorturi și la scăderea drastică a natalității
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