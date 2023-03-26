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Circa 500 de participanți la Marșul pentru Viață organizat, sâmbătă, la Buzău

Circa 500 de participanți la Marșul pentru Viață organizat, sâmbătă, la Buzău

Circa 500 de participanți la Marșul pentru Viață organizat, sâmbătă, la Buzău

Realitatea de Buzau
Scris de Realitatea de Buzau Publicat: 26 mar. 2023, 20:52

Organizatorii trag un semnal de alarmă cu privire la numărul mare de avorturi și la scăderea drastică a natalității

Buzăul a fost printre orașele în care s-au organizat, sâmbătă, începând cu ora 14.30, marșuri pentru viață, o acțiune care se repetă, an de an, în Postul Paștelui, fiind susținută de Biserica Ortodoxă Română. 500 de persoane, preoți, enoriași din parohiile orașului, reprezentante ale Societății Femeilor Creștin-Ortodoxe și foarte mulți copii au participat la Marșul pentru viață organizat în ziua de Buna Vestire de Fundația „Sfântul Sava” de la Buzău.

Marșul are loc în fiecare an în Postul Paștelui și este susținut de Biserica Ortodoxă Română. Prin acest marș organizatorii trag un semnal de alarmă cu privire la numărul mare de avorturi și la scăderea drastică a natalității.

Traseul urmat de participanți a fost Parcul Crâng, bulevardul Nicolae Bălcescu, bulevardul Unirii, cu opriri la Catedrala Sfântul Sava și la Catedrala Arhiepiscopală. Pe toată durata marșului, deplasarea a fost supravegheată de jandarmi și polițiști. Mesajul participanților a fost unul de descurajare a avorturilor și de susținere a femeilor pentru a aduce pe lume copii.

Fotografiile și imaginile aparțin Fundației Sfântul Sava

Sursa: Realitatea de Buzau

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