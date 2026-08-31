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Ședință crucială la PSD. Social-democrații nu vor vota un Guvern din care nu fac parte

Ședință a liderilor PSD

Ședință a liderilor PSD

Realitatea de Buzau
Scris deRealitatea de Buzau
Publicat31 aug. 2026, 10:38
Actualizat31 aug. 2026, 10:50
SursăRealitate Plus

Încep discuțiile cruciale pentru formarea viitorului Guvern! PSD se reunește în ședință de la ora 11, iar surse politice citate de Realitatea Plus spun că viitorul Executiv va fi format în jurul social-democraților, dar cu un premier independent. Înainte de începerea ședinței, surse din partid au mai precizat că PSD exclude din start varianta de a vota un guvern din care nu va face parte și că ar avea o serie de condiții în privința unor posturi ministeriale. Discuțiile au loc în condițiile în care, marți, liderii partidelor ar putea fi convocați de președinte, iar la finalul săptămânii Nicușor Dan va desemna premierul.

În discuție este și varianta unui premier independent, dar cu un Executiv dominat de PSD, cu mai mulți miniștri ai partidului, potrivit Realitatea Plus.

Surse afirmă că PSD ar dori ca Alexandru Nazare să rămână la Finanțe în cazul unui premier Sorin Grindeanu și că au existat discuții și cu tabăra anti-Bolojan din PNL pentru susținerea unui Guvern PSD. Nominalizarea pentru premier este așteptată cel mai probabil la finalul săptămânii.

Social-democrații vor, de asemenea, să impună o interdicție privind transferarea disputelor interne la Bruxelles, după scrisoarea trimisă de USR și PNL pe tema legii integrității.

De la ora 15:00 se reunesc și grupurile parlamentare ale PSD, tot la Sinaia, vor discuta despre prioritățile din această sesiune parlamentară, noua sesiune parlamentară, iar mâine, potrivit surselor Realitatea Plus, Nicușor Dan va discuta cu liderii partidelor, în așa fel încât la finalul săptămânii să fie desemnat un nou premier.

Aceleași surse au indicat faptul că în acest guvern care se va forma în jurul PSD, se va alătura și UDMR, iar președintele Nicușor Dan își dorește să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește portofoliile de la Externe și Apărare, pentru că sunt ministere cu care administrația prezidențială are o colaborare directă. I

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