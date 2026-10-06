Tratament pentru hepatita C disponibil și la Buzău. Pacienții pot avea acces la terapia antivirală fără interferon

Pacienții cu hepatita C din Buzău au acces la tratament antiviral fără interferon. Terapia poate fi prescrisă în unități medicale din județ.
Vești importante pentru pacienții diagnosticați cu hepatita C din județul Buzău. Buzăul a fost inclus în lista unităților medicale în care poate fi prescris tratamentul antiviral fără interferon, astfel încât pacienții să poată beneficia de terapia modernă mai aproape de casă.
Accesul la tratamentul pentru hepatita C în Buzău reprezintă o schimbare importantă pentru pacienții care, până acum, erau nevoiți să se deplaseze către centre medicale din alte zone ale țării pentru a urma terapia antivirală.
Demersul a fost realizat la inițiativa medicului Bogdan Cristian Micu, medic primar în boli infecțioase la Spitalul Municipal Râmnicu Sărat, cu sprijinul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Buzău și al conducerii Spitalului Județean de Urgență Buzău.
Tratament modern pentru hepatita C, disponibil în județul Buzău
Este vorba despre terapia antivirală fără interferon, cunoscută și sub denumirea de tratament interferon-free. Acest tip de tratament reprezintă o abordare modernă pentru infecția cu virusul hepatitic C și este administrat conform indicațiilor medicale și protocoalelor aflate în vigoare.
Pentru pacienții din Buzău, includerea județului în circuitul unităților medicale care pot prescrie această terapie înseamnă un acces mai facil la tratament și reducerea deplasărilor către marile centre universitare.
Unde se pot adresa pacienții cu hepatita C din Buzău
Pacienții diagnosticați cu hepatita C se pot adresa Secției de Boli Infecțioase a Spitalului Municipal Râmnicu Sărat pentru evaluare și pentru informații privind accesul la tratamentul antiviral fără interferon.
Specialiștii stabilesc, în funcție de situația fiecărui pacient, investigațiile necesare și schema terapeutică indicată. Accesul la tratament se realizează în conformitate cu criteriile și protocoalele medicale aplicabile.
Un pas important pentru pacienții cu hepatita C
Introducerea județului Buzău pe lista unităților medicale care pot prescrie tratament antiviral fără interferon este importantă pentru pacienții locali, deoarece le oferă posibilitatea de a primi îngrijire medicală mai aproape de domiciliu.
„Este un pas important pentru sănătatea pacienților buzoieni și pentru creșterea accesului la tratamente moderne și eficiente pentru hepatita C”, a transmis medicul Bogdan Cristian Micu.
Hepatita C este o infecție care necesită evaluare și monitorizare medicală. Persoanele diagnosticate trebuie să discute cu medicul specialist pentru stabilirea conduitei terapeutice potrivite.
Pentru pacienții din județul Buzău, accesul local la tratamentul antiviral fără interferon poate însemna mai puține drumuri către alte centre medicale și un acces mai rapid la evaluarea și terapia recomandată.